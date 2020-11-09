ВИДЕО | Путешествие в "Новую Швецию": как живут шведы в Эстонии?
Блогер RusDelfi продолжает заново открывать для нас Эстонию. Из сегодняшнего выпуска мы узнаем, как и где живут эстонские Шведы.
Блогер RusDelfi продолжает заново открывать для нас Эстонию. Из сегодняшнего выпуска мы узнаем, как и где живут эстонские Шведы.
Несколько столетий назад, каждый десятый житель Эстонии был шведом. Эти времена давно прошли, но шведская культура оказало сильное влияние на эстонскую жизнь. Мы посетим окрестности Хаапсалу и покажем, как живут эстонцы и шведы в местечке под говорящим названием Новая Швеция.
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