ВИДЕО | Посёлок-призрак в Эстонии: брошенные дома и опустевший город

Речь пойдет об одном из городов-призраков в Эстонии. О Рабасааре не принято говорить и о нём мало кто знает. Возводить посёлок, и добывать торф здесь начали во времена Первой Эстонской Республики. Здесь проживало почти 1000 человек, работала школа, предприятия, кипела жизнь. После прекращения добычи торфа предприятия застыли, а вместе с ними замер и сам город. Здания — заброшены и разграблены, ими интересуются только сталкеры.

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