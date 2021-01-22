ВИДЕО | Почему деревня Кяру знаменита своими колясками и как живет эстонская глубинка?

В поселок Кяру я поехал по приглашению переехавших туда 8 лет назад режиссера-документалиста Алены Суржиковой и ее мужа, фотографа и кинооператора Сергея Трофимова.

Полтора часа на поезде и вот мы там, где можно почувствовать, что такое настоящая Эстония. У меня выдалась одна из самых запоминающихся поездок по Эстонии, и о ней в этом видео.

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