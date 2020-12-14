ВИДЕО | Палдиски — русский и депрессивный? Блогер RusDelfi отправился в портовый город

Город получил толчок к развитию в советское время, был ценным военным объектом. После развала СССР пережил сильную депопуляцию, потерял почти 60% населения и очень долго выходил из депрессии.

Сейчас городок оправился от кризиса и вошёл в новую эпоху. Из него не вышло курорта, как из Пярну или Хаапсалу. Зато это — промышленный город, и это жизнь в Эстонии, как она есть.

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