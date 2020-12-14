14.12.2020, 08:45

ВИДЕО | Палдиски — русский и депрессивный? Блогер RusDelfi отправился в портовый город

 (1)
EST 1
ВИДЕО | Палдиски — русский и депрессивный? Блогер RusDelfi отправился в портовый город
screenshot youtube

Видеоблогер RusDelfi Юлиус отправился в интересное место — город Палдиски, который был закрытым при Советском Союзе. Что же сейчас там происходит и почему из этого прибрежного населенного пункта не получилось курорта?

Город получил толчок к развитию в советское время, был ценным военным объектом. После развала СССР пережил сильную депопуляцию, потерял почти 60% населения и очень долго выходил из депрессии.

Сейчас городок оправился от кризиса и вошёл в новую эпоху. Из него не вышло курорта, как из Пярну или Хаапсалу. Зато это — промышленный город, и это жизнь в Эстонии, как она есть.

Читайте также:

Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.

Читайте также: