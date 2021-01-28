ВИДЕО | Нымме — деревня в городе? Видеоблогер побывал в самом тихом районе Таллинна

Нымме не случайно напоминает деревню, которая стоит особняком от Таллинна. И это не случайно, ведь до 1940 года, прежде чем слиться cо столицей, Нымме был отдельным городом.

Район Нымме расположен на юго-западной окраине, почти на границе Таллинна. Это — тихий лесной район, застроенный в 1920-1930- годах. В нем еще жива атмосфера некоторой буржуазности небольшого городка. Есть свой исторический центр со знаменитым продуктовым рынком, старым вокзалом и новыми электричками. Район интересен своей застройкой времён Первой Эстонской Республики. Здесь очень много деревянных домов и скверов. Центр Нымме — это новые кафе и пабы, и даже свой (похожий на средневековый) замок, не считая других достопримечательностей.

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