ВИДЕО | Новая жизнь Коплиских линий — блогер показал, как сильно изменился когда-то неблагополучный район

Блогер RusDelfi показал, как изменился района за свою почти столетнюю историю — первые здания были построены еще в 1914 году, как утверждают местные жители. Оказывается, изменился довольно сильно, особенно по сравнению с 2000-ми.
Линии Копли, Таллин — долгие годы эту огромную территорию было принято ассоциировать с местом проживания неблагополучных слоев населения, полуразрушенными жилыми зданиями и промышленными объектами, часто звучало понятие — гетто. И вот, наконец, год назад было объявлено, что на линиях начинается строительство двух-трехэтажных жилых домов, торговых центров, а также прибрежного променада, спортивных и игровых площадок.
Сегодня посмотрим, как Таллин борется с гетто.
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