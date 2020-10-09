09.10.2020, 16:51

ВИДЕО | Новая жизнь Коплиских линий — блогер показал, как сильно изменился когда-то неблагополучный район

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ВИДЕО | Новая жизнь Коплиских линий — блогер показал, как сильно изменился когда-то неблагополучный район
screenshot - youtube

Блогер RusDelfi показал, как изменился района за свою почти столетнюю историю — первые здания были построены еще в 1914 году, как утверждают местные жители. Оказывается, изменился довольно сильно, особенно по сравнению с 2000-ми.

Линии Копли, Таллин — долгие годы эту огромную территорию было принято ассоциировать с местом проживания неблагополучных слоев населения, полуразрушенными жилыми зданиями и промышленными объектами, часто звучало понятие — гетто. И вот, наконец, год назад было объявлено, что на линиях начинается строительство двух-трехэтажных жилых домов, торговых центров, а также прибрежного променада, спортивных и игровых площадок.

Сегодня посмотрим, как Таллин борется с гетто.

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