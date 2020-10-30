ВИДЕО | Нарва-Йыэсуу — самый русский курорт Эстонии
Видеоблогер Юлиус продолжает знакомить нас с интересными местами Эстонии. На этот раз он отправился к границе с Россией, чтобы показать старейший курорт — Нарва-Йыэсуу.
Видеоблогер Юлиус продолжает знакомить нас с интересными местами Эстонии. На этот раз он отправился к границе с Россией, чтобы показать старейший курорт — Нарва-Йыэсуу.
Усть-Нарва, или Нарва-Йыэсуу — один из самых русских и самых старых курортных городов Эстонии. Курорт расположен на самой границе с Россией, здесь всегда много туристов из России, а сам курорт известен с 19-го века, когда сюда начала приезжать знать из Санкт-Петербурга. Славится своим самым длинным песчаным пляжем в Эстонии, который простирается на 13 км. Также сам город стоит прямо на границе с РФ. По дороге Таллин — Усть-Нарва можно также посетить водопад Валасте — об этом тоже в сегодняшнем видео.
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