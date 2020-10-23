ВИДЕО | Мыйзакюла: как живет самый маленький город в Эстонии?

Это — нетипичный небольшой эстонский город в Южной Эстонии у границы с Латвией. Находится он в Вильяндимаа, волости Мульги. Мы посмотрим на то, как живут люди, как выглядит город, в каком состоянии дома и инфраструктура. Сможем ли мы развеять миф о вымирающей Эстонии и нищих странах Балтии?

Этому городу, где 99% — эстонцы, есть чем удивить: прекрасные дороги, чистые улицы, деревянная архитектура и прекрасное общественное пространство, заброшенный универмаг, неплохая школа и довольно активная жизнь для такого города. Это — настоящая Эстония и жизнь, как она есть.

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