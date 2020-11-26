ВИДЕО | Ласнамяэ: как жили русские в Эстонии в 90-х и сейчас

Видеоблогер RusDelfi рассказал о самом русскоязычном месте столицы — районе Ласнамяэ. А вы помните, каким он был в 90-е и заметили, как изменится сейчас?
Таллиннский район Ласнамяэ известен далеко за пределами Эстонии. В каждом городе был такой спальный район. Первое, что выделяет эстонский среди остальных — его называют "русское гетто". Действительно 4 из 5 жителей этого района и говорят на русском, а всего в Эстонии — почти четверть жителей русскоязычные.
Вместе с героями этого ролика обсудим все самые популярные и важные темы: образование на русском, работа в Эстонии, миграция людей из и в Эстонию. Узнаем, как изменилась за 30 лет жизнь русских в Эстонии.
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