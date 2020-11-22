ВИДЕО | Кладбище поездов: блогер RusDelfi побывал в заброшенном вагоне

До июля 2013 года подвижной состав эстонской железной дороги включал в себя электропоезда ЭР2 и ЭР12 производства Рижского вагоностроительного завода, в основном выпущенные в 1970-х годах. Эти электрички были модернизированы, но в силу своего технического и морального устаревания в 2013 году были заменены новыми швейцарскими электропоездами производства Stadler Rail. Старые поезда были проданы или стоят в отстойнике. Нам удалось проникнуть в один из них и сделать на него обзор.

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