ВИДЕО | Кладбище поездов: блогер RusDelfi побывал в заброшенном вагоне эстонского поезда

Блогер RusDelfi исследует не только туристические маршруты, но и места, где давно уже не ступала нога человека. В сегодняшнем обзоре Юлиус покажет, что стало со старыми поездами 90-х годов.
До июля 2013 года подвижной состав эстонской железной дороги включал в себя электропоезда ЭР2 и ЭР12 производства Рижского вагоностроительного завода, в основном выпущенные в 1970-х годах. Эти электрички были модернизированы, но в силу своего технического и морального устаревания в 2013 году были заменены новыми швейцарскими электропоездами производства Stadler Rail. Старые поезда были проданы или стоят в отстойнике. Нам удалось проникнуть в один из них и сделать на него обзор.
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