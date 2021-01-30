ВИДЕО | Кивиыли — эстонский Донбасс?

"Небольшой и постепенно вымирающий промышленный городок, живущий в основном за счёт сланцехимического завода, не отличается ни богатой историей, ни обилием достопримечательностей. Известность Кивиыли получил благодаря двум терриконам, так называемым Коксовым горам. Здесь живёт около 5000 человек. Мы посмотрим как живут люди, как выглядит город, в каком состоянии дома и инфраструктура" — пишет Юлиус в описании к видео.

"Если на минуту забыть о его терриконах, Кивиыли ничего интересного собой не представляет — город скучен для туриста во всех смыслах этого слова. Делать в самом городе вам будет решительно нечего, разве что можно использовать его в качестве остановки с целью посещения магазинов, если вы самостоятельно на автомобиле едете в сторону Кохтла-Ярве, Йыхви, Нарвы или России. Более того, Кивиыли вообще производит неоднозначное впечатление: построенные в советское время панельные жилые дома наполовину заброшены.

Некоторые здания вовсе разрушены или стоят пустые, с разбитыми окнами. Кивиыли уже давно переживает не лучшие времена. Многие больницы, школы, фабрики закрыты или в плохом состоянии. Молодёжь уезжает в более крупные города. Жизнь на высоком уровне более-менее сохранилась только в преобладающем частном секторе".

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