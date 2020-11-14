ВИДЕО | Эстонские "горы" и самая высокая точка в Прибалтике
Блогер RusDelfi в очередном видео рассказывает об интересных местах в Эстонии. На этот раз речь пойдет о Суур-Мунамяги. А вы знали, что в Эстонии есть горы?
Блогер RusDelfi в очередном видео рассказывает об интересных местах в Эстонии. На этот раз речь пойдет о Суур-Мунамяги. А вы знали, что в Эстонии есть горы?
Всем привет и сегодня мы отправимся к подножию Суур-Мунамяги (эст. Suur Munamägi, в переводе ”Большая яичная гора” или ”Большая гора-яйцо”) — гора, самая высокая в Эстонии и в Прибалтике в целом. Высота — 318 метров над уровнем моря. Расположена в уезде Вырумаа в юго-восточной части Эстонии на холмистой возвышенности Хаанья. Вблизи находится деревня Хаанья.
Доехать до Суур-Мунамяги проще всего из Выру, откуда очень часто ходят автобусы прямо до подножия возвышенности. Расстояние между горой и Выру около 15 км. Расписание можно узнать на перроне и расплатиться при посадке наличными или карточкой (стоимость проезда 2€).
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