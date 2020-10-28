ВИДЕО | Блогер рассказывает об особенностях работы повара в Эстонии
Легко ли найти работу, на какую зарплату рассчитывать и возможно ли вообще трудоустроиться без знания эстонского языка? Видеоблогер Юлиус поговорил с поваром из Таллинна и задал ему самые популярные вопросы своих подписчиков.
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