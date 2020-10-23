ВИДЕО | Блогер рассказывает о работе и зарплате в Эстонии

Видеоблогер Юлиус не только путешествует по интересным местам Эстонии, но и изучает социальную обстановку вокруг. Сегодня он начнет знакомить вас с тем, как обстоят дела на рынке занятости и расскажет, просто ли устроиться на работу официантом. Особенно, если ты приезжий.
В этом проекте мы встретимся с с представителями различных профессий и поговорим о работе в Эстонии. В частности, узнаем легко ли найти работу и можно ли вообще трудоустроиться гражданам Украины и России.
Данный выпуск будет о работе официантом в Эстонии: сколько получает официант, условия работы и много другое.
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