ВИДЕО | Блогер рассказывает о работе и зарплате в Эстонии

В этом проекте мы встретимся с с представителями различных профессий и поговорим о работе в Эстонии. В частности, узнаем легко ли найти работу и можно ли вообще трудоустроиться гражданам Украины и России.

Данный выпуск будет о работе официантом в Эстонии: сколько получает официант, условия работы и много другое.

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