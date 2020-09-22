ВИДЕО | Блогер рассказал о самом бедном регионе Эстонии — острове Хийумаа

Остров Хийумаа — это самый бедный регион в Эстонии. Здесь живёт почти 10 тысяч человек. Нам стало интересно: как выглядят деревни и города в уезде, где зарплата всего 900 евро? В каком состоянии инфраструктура? Есть ли жизнь на эстонских островах и что посетить в Эстонии? Всё это в новом видео из двухдневного путешествия по эстонскому острову — Хийумаа!

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