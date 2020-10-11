ВИДЕО | Блогер рассказал, как выглядит русский пригород Таллинна

Маарду — это город-спутник Таллинна, фактически пригород Таллинна. Интересен он нам тем, что город, в 20 минутах от столицы, практически полностью русскоязычный и при этом с населением больше 17 000 человек. В ролике расскажем, как живут люди, как выглядит город, в каком состоянии дома и инфраструктура.

Давайте развеем миф о вымирающей Эстонии и нищих странах Балтии и покажем жизнь в Эстонии, как она есть!

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