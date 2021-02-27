27.02.2021, 19:10

Блогер RusDelfi рассказал о плюсах и минусах бесплатного общественного транспорта в Таллинне

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Stock photos
Stock photosFoto: Martin Pedaja

Видеоблогер Юлиус снял новый ролик о том, как работает система общественного транспорта в Таллинне, почему он бесплатный и есть ли у такого подхода свои минусы.

"В Таллинне уже восемь лет жители не платят за проезд на общественном транспорте — сообщает блогер. — Расскажу как это работает, какие были причины такого решения и что из этого получилось. Также сделаю обзор на общественный транспорт столицы Эстонии и расскажу о планах его развития".

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