Блогер RusDelfi рассказал о плюсах и минусах бесплатного общественного транспорта в Таллинне

Видеоблогер Юлиус снял новый ролик о том, как работает система общественного транспорта в Таллинне, почему он бесплатный и есть ли у такого подхода свои минусы.
"В Таллинне уже восемь лет жители не платят за проезд на общественном транспорте — сообщает блогер. — Расскажу как это работает, какие были причины такого решения и что из этого получилось. Также сделаю обзор на общественный транспорт столицы Эстонии и расскажу о планах его развития".
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