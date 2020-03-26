ВИДЕО | Смотрите спектакль "Не удивляйся, когда придут поджигать твой дом" Русского театра

Нельзя пойти в театр, не беда. Можно посмотреть отличный спектакль Русского театра на видео. Устроиться поудобнее в кресле или на диване, налить себе чаю и даже антракты устраивать, когда заблагорассудится - нужно просто нажать на паузу.

Чтобы помочь друг другу мы должны сейчас изолировать себя, но это не значит, что мы должны быть порознь! Вы проводите курсы? Отлично. Поете на кухне — и вам нужна аудитория? Прекрасно. Мы предоставим вам площадку. RusDelfi открывает проект "Изолента". Отправляйте ссылку на свои мерпориятия или код трансляции с обязательным указанием в теме письма "Изолента" на адрес irina.kolesnikova@delfi.ee