RusDelfi открывает проект "Изолента". Размещайте свои квартирники, курсы и домашние тренировки у нас!(1)
Друзья, чтобы помочь друг другу мы должны сейчас изолировать себя, но это не значит, что мы должны быть порознь!
Друзья, чтобы помочь друг другу мы должны сейчас изолировать себя, но это не значит, что мы должны быть порознь!
На содержание видео влияют только общие законы о средствах массовой информации и здравый смысл, в остальном — свобода самовыражения. Концерт на кухне — прекрасно! Кулинарное видео, как приготовить утку с яблоками — отлично! Урок по столярному делу — замечательно! Хоть онлайн прохождение сложных уровней в Minecraft — главное, чтобы вам самим это было интересно и важно.
Для того, чтобы ваш домашний концерт, онлайн уроки эстонского или испанского или тьюториал по кизомбе попали на сайт в "Изоленту" — регистрируйте трансляцию своего мероприятия в Фэйсбуке, YouTube и других соцсетях и отправляйте письмо с описанием контента, а также ссылку на свои мероприятия или код трансляции с обязательным указанием в теме письма "Изолента" на адрес irina.kolesnikova@delfi.ee и мы разместим ваше мероприятие на главной странице сайта.
Например, спектакль "Не удивляйся, когда придут поджигать твой дом" Русского театра можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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