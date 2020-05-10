ПРЯМО СЕЙЧАС | Проект "Изолента": четвертый эфир шоу-концерта "JAM AIR!"

Очередной, четвёртый эфир, "JAM AIR!" состоится 10-го мая и на сей раз гостем "Юрбана" станет лидер нарвской группы AveNue — Владимир Чердаков. Регалий у Владимира хватает —музыкант, композитор, автор книг, а также известный в Ида-Вирумаа ресторатор и предприниматель, который предстанет перед зрителями с гитарой в руках и песнями исключительно собственного сочинения. Любой желающий сможет задать вопрос, поприветствовать или написать свои пожелания в комментариях к прямому эфиру.

"JAM AIR!" — еженедельное онлайн шоу, которое выходит по воскресеньям в 19.00 на платформе Facebook и представляет широкой публике местных музыкантов. Недавно заявив о себе, JAM AIR! набирает популярность не только в Эстонии, но и далеко за её пределами. Уникальный проект на эстонском медиа-пространстве, автором которого выступил известный музыкант и промоутер Юрий "Юрбан" Новиков, который и является ведущим этого шоу-концерта.

Надо созданием "JAM AIR!" работает профессиональная команда, которая гарантирует отличный звук, первоклассное изображение и передачу уютной атмосферы красивого воскресного вечера.

Просмотр совершенно бесплатен, однако вы можете поддержать артиста и сам проект, если приобретёте виртуальный билет, все данные будут представлены в аннотации к эфиру.

Промофото JAM AIR! Промофото JAM AIR!

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