Проект "Изолента": виртуальная экскурсия по Юлемисте

НКО Ласнаидея - инициативная группа из 14 активных ласнагорцев - запланировали серию виртуальных экскурсий по Таллинну. Первая была посвящена советской архитектуре, вторая — Ласнамяэ, самому большому району Таллина, а третья будет о Юлемисте. Она пройдет 30 апреля с 18:00 до 19:00.

Юлемисте, в прошлом территория завода Двигатель, сейчас является ориентированным на будущее городом Умного бизнеса. Здесь расположены офисы IT-компаний, стартапов, предпринимательский инкубатор и другие интересные объекты.

Присоединяйтесь к виртуальному туру и узнайте больше об этом современном районе.

Виртуальный тур состоится в Zoom по этой ссылке.

Экскурсия бесплатна, как и большинство мероприятий Lasnaidee, но ребята будут рады, если вы сможете поддержать их пожертвованием. Подробности тут.



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