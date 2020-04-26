Проект "Изолента": виртуальная экскурсия по Таллинну

НКО Ласнаидея - инициативная группа из 14 активных ласнагорцев - запланировали серию виртуальных экскурсий по Таллинну. Первая была посвящена советской архитектуре, вторая — Ласнамяэ, самому большому району Таллина. Она пройдет 27 апреля с 18:00 до 19:30.

Вы узнаете, почему большинство местного населения говорит на русском языке, как современные парки сочетаются с типовыми панельными домами и где президент Эстонии посадила английскую розу.

Экскурсовод расскажет, с чего началось развитие этой территории и чем занимались жители холма Ласнамяэ три тысячи лет назад; про Новый город и о том, почему он так называется и за сколько рублей его продали через 27 лет после строительства. Посмотрим интересные объекты и необычные места в Ласнамяэ.

Ребята постараются разрушить стереотипы о Ласнамяэ и доказать, насколько это разнообразное и удивительное место.

Виртуальный тур пройдет в прямом эфире и на русском языке.

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