Проект "Изолента": виртуальная экскурсия по Таллинну

НКО Ласнаидея - инициативная группа из 14 активных ласнагорцев - запланировали серию виртуальных экскурсий по Таллинну. Первая была посвящена советской архитектуре, вторая — Ласнамяэ, самому большому району Таллина. Она пройдет 27 апреля с 18:00 до 19:30.
Вы узнаете, почему большинство местного населения говорит на русском языке, как современные парки сочетаются с типовыми панельными домами и где президент Эстонии посадила английскую розу.
Экскурсовод расскажет, с чего началось развитие этой территории и чем занимались жители холма Ласнамяэ три тысячи лет назад; про Новый город и о том, почему он так называется и за сколько рублей его продали через 27 лет после строительства. Посмотрим интересные объекты и необычные места в Ласнамяэ.
Ребята постараются разрушить стереотипы о Ласнамяэ и доказать, насколько это разнообразное и удивительное место.
Виртуальный тур пройдет в прямом эфире и на русском языке.
Присоединяйтесь по ссылке в Zoom
Для того, чтобы ваш домашний концерт, онлайн уроки эстонского или испанского или тьюториал по кизомбе попали на сайт в "Изоленту" — регистрируйте трансляцию своего мероприятия в Фэйсбуке, YouTube и других соцсетях и отправляйте письмо с описанием контента, а также ссылку на свои мероприятия или код трансляции с обязательным указанием в теме письма "Изолента" на адрес irina.kolesnikova@delfi.ee, и мы разместим ваше мероприятие на главной странице сайта.
Врач, который помог победить оспу, объясняет, что будет дальше
Врач рассказал, убьет ли лето коронавирус
Заслуженная артистка РФ избила дочь за то, что та мешала выпивать
Итальянские врачи развенчали самый популярный миф о коронавирусе