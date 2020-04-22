Проект "Изолента": вечер шансона с Алесей Трухиной

Сегодня, 22 апреля, в 19:00 состоится онлайн-концерт Алеси Трухиной на канале Youtube. Певица любит разные направления в музыке — и классику, и поп, и рок, и джаз, даже некоторые композиции из рэпа. Правда, петь рок или читать рэп пока не решается, предпочитая душевные песни, которые описывают то, что у девушки в мыслях или на душе. Или те, что дают надежду и прилив сил.

Алеся очень соскучилась по своим друзьям из Силламяэского Молодежного Центра ESN, по мероприятиям, по людям, по общению. Ей захотелось порадовать людей, которые вынуждены оставаться дома и лишены сейчас полноценных праздников и мероприятий. Хочется наполнить каждый дом теплом и поделится частичкой своей души.

Алеся Трухина: "Хочется всем пожелать здоровья, хорошего настроения, несмотря ни на что, немного терпения и сил. Давайте будем терпеливыми друг к другу, и будем добрее. Ведь когда вокруг нас добрые и понимающие люди, жить намного проще и приятнее".

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!