Проект "Изолента": уроки танцев для детей и взрослых

Сегодня, 27 марта, Goltsman Ballet Studio дает два балетных класса под руководством Марии Гольцман:

В 16:30-17:25 — для детей 6-12 лет

В 18.00-18.55 — для подростков и взрослых

В конце каждой тренировки — балетный подъем на полупальцы и кончики пальцев.

Все тренировки проходят в прямом эфире онлайн тут.

Пробное занятие — бесплатное.

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