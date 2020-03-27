Проект "Изолента": уроки танцев для детей и взрослых
Мы должны сейчас изолировать себя, но это не значит, что мы должны быть порознь! Первые участники уже отправляют свои материалы в проект "Изолента" (подробнее о проекте ЗДЕСЬ).
Мы должны сейчас изолировать себя, но это не значит, что мы должны быть порознь! Первые участники уже отправляют свои материалы в проект "Изолента" (подробнее о проекте ЗДЕСЬ).
Сегодня, 27 марта, Goltsman Ballet Studio дает два балетных класса под руководством Марии Гольцман:
В 16:30-17:25 — для детей 6-12 лет
В 18.00-18.55 — для подростков и взрослых
В конце каждой тренировки — балетный подъем на полупальцы и кончики пальцев.
Все тренировки проходят в прямом эфире онлайн тут.
Пробное занятие — бесплатное.
Для того, чтобы ваш домашний концерт, онлайн уроки эстонского или испанского или тьюториал по кизомбе попали на сайт в "Изоленту" — регистрируйте трансляцию своего мероприятия в Фэйсбуке, YouTube и других соцсетях и отправляйте письмо с описанием контента, а также ссылку на свои мероприятия или код трансляции с обязательным указанием в теме письма "Изолента" на адрес irina.kolesnikova@delfi.ee, и мы разместим ваше мероприятие на главной странице сайта.
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