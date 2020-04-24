Проект "Изолента": творческий конкурс "Мой дом — моя крепость"

Музей защитных сооружений Кик ин де Кёк приглашает больших и маленьких поучаствовать в конкурсе инсталляций "Мой дом — моя крепость".

Для участия в конкурсе необходимо внимательно оглядеться дома и найти подходящие для строительства крепости вещи: они станут "блоками" крепости. Потом возводите строение, фотографируйте его и присылайте о адресу haridus.kok@linnamuuseum.ee. Идеи для вдохновения можно почерпнуть из фильма «Защищённый город»

Премии для победителей: пригласительный для всей семьи с правом посещения всех филиалов Таллинского Городского музея; ориентирование в городском пространстве или любое другое музейное занятие на свой выбор.

Выставка работ будет опубликована на домашней странице, а позже и в музее защитных сооружений в виде фотовыставки и инсталляций.

Дополнительную информацию можно получить на страницах Facebook и Facebook leht.

Конкурс продлится до завершения карантина и дистанционного школьного обучения.

Для того, чтобы ваш домашний концерт, онлайн уроки эстонского или испанского или тьюториал по кизомбе попали на сайт в "Изоленту" — регистрируйте трансляцию своего мероприятия в Фэйсбуке, YouTube и других соцсетях и отправляйте письмо с описанием контента, а также ссылку на свои мероприятия или код трансляции с обязательным указанием в теме письма "Изолента" на адрес irina.kolesnikova@delfi.ee, и мы разместим ваше мероприятие на главной странице сайта.