Проект "Изолента": трансляция спектакля "Тартюф"

«Тартюф, или Обманщик» Мольера относится к тем творениям литературного гения, про которые говорят, что классика не устаревает. Это поистине великое произведение во многом актуально и до сих пор, хотя было создано более 350 лет назад. Чего стоит только один монолог Клеанта:

«Все вам подобные - а их, к несчастью, много -

Поют на этот лад. Вы слепы, и у вас

Одно желание: чтоб все лишились глаз.

И потому вам страх внушает каждый зрячий,

Который думает и чувствует иначе, -

Он вольнодумец, враг!...».

В Русском театре Эстонии премьера спектакля состоялась в 2011 году.

Посмотреть эту и другие постановки театра можно будет на официальном YouTube-канале Русского театра Эстонии из любой точки мира. Каждую пятницу на странице Русского театра в Facebook будет открываться доступ к новому спектаклю, который будет доступен для просмотра в течение трех дней (пятница, суббота, воскресенье). За расписанием новых показов спектаклей следите в социальных сетях Русского театра Эстонии.

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