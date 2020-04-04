Проект "Изолента": Таллинн глазами девушки из Польши
Сейчас всем нужны положительные эмоции и хорошее настроение. Проект "Изолента" представляет вашему вниманию видеопрогулку по городу.
Сейчас всем нужны положительные эмоции и хорошее настроение. Проект "Изолента" представляет вашему вниманию видеопрогулку по городу.
Девушка из Польши оказалась в Таллинне сейчас — даже суровая обстановка карантина не дает ей унывать и наслаждаться солнечными днями и возможностью бывать на улице (на расстоянии 2 метра от оператора, все как положено!). Понаблюдайте за ее прогулкой на youtube-канале Tallinn Open Сергей и Александра обещают делать интересные видео чаще и рассказывать как живёт и что делает девушка из Польши в Таллинне во время черезвычайной ситуации в Эстонии.
Для того, чтобы ваш домашний концерт, онлайн уроки эстонского или испанского или тьюториал по кизомбе попали на сайт в "Изоленту" — регистрируйте трансляцию своего мероприятия в Фэйсбуке, YouTube и других соцсетях и отправляйте письмо с описанием контента, а также ссылку на свои мероприятия или код трансляции с обязательным указанием в теме письма "Изолента" на адрес irina.kolesnikova@delfi.ee, и мы разместим ваше мероприятие на главной странице сайта.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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