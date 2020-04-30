Проект "Изолента": спектакль Русского театра Эстонии «Голая правда»

С первых дней карантина Русский театр Эстонии заявил о своём намерении активно транслировать спектакли из своих архивов, чтобы поддержать своих зрителей в непростых условиях самоизоляции и не терять связь с ними. В эту пятницу, 1 мая, в 19:00 будет показан спектакль «Голая правда» по пьесе знаменитого драматурга Э. Э. Шмитта «Распутник» в постановке В. Петрова. Премьера состоялась в 2003 году.

Главные роли в спектакле исполнили Александр Ивашкевич и Лариса Саванкова. Вопреки уже сложившейся традиции, в связи с требованием правообладателя, этот спектакль будет доступен лишь во время трансляции, сразу после неё доступ будет закрыт.

Один из интереснейших и самых популярных в Европе французских драматургов Э. Э. Шмитт написал свою пьесу, пытаясь раскрыть личность, свободолюбие, безумство и творчество знаменитого философа Дени Дидро. Герой то и дело попадает в ситуации, заставляющие его постоянно переосмысливать свои взгляды. Для Александра Ивашкевича, юбилею которого театр посвящает эту онлайн-трансляцию, эта роль — отдельная глава творческой биографии. Сложный образ лёгкого человека, сочетающего в себе, как кажется, несочетаемое. Лучшая возможность для артиста раскрыть всю палитру своего мастерства.

Русский театр надеется, что спектакль порадует зрителей и не даст унывать в эти сложные дни. Ведь, как говорит Э. Э. Шмитт: «Это самая веселая моя пьеса. Написанная весной, для весны, с сильным ощущением обновления, жизненной силы».

Трансляция состоится 1 мая в 19:00 на YouTube-канале «Vene Teater».

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