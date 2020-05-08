Проект "Изолента": спектакль "Идиот" — онлайн

В пятницу, 8 мая, в 19:00 на YouTube-канале Русского театра Эстонии будет показан спектакль «Идиот». Ссылка будет открыта до воскресенья.

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Впервые роман Фёдора Достоевского «Идиот» был опубликован в 1868 году в номерах журнала «Русский вестник». Сам писатель называл его своим любимым произведением, наиболее полно выразившим его нравственно-философскую позицию и его художественные принципы в 1860-х годах. Сценические версии больших прозаических произведений удаются нечасто. Сложно выделить из множества сюжетных линий одну-две доминирующих, не заблудившись в логике взаимоотношений персонажей и не растеряв смыслов, заложенных автором.

В Русском театре Эстонии спектакль «Идиот» поставил московский режиссёр Юрий Ерёмин. Сюжетной основой он сделал взаимоотношения в любовном треугольнике Мышкин - Настасья Филипповна - Рогожин. Второстепенные персонажи в этой версии лишь оттенили взаимоотношения главных героев, помогая раскрыть побочные линии романа.

Спектакль "Идиот"/ Русский театр Эстонии Фото: Русский театр Эстонии

Премьера спектакля «Идиот» состоялась в 2002 году. Появление этого спектакля стало значимым событием в театральной жизни страны. Теперь, спустя годы, можно с уверенностью сказать, что «Идиот» стал культовым спектаклем Русского театра.

В 2000 году Александр Ивашкевич был признан Союзом театральных деятелей Эстонии лучшим актёром года за роль Князя Мышкина в спектакле «Идиот», а в 2001 году за эту же роль он получил премию «Железная роза» на международном театральном фестивале в Тарту.

Спектакль "Идиот"/ Русский театр Эстонии Фото: Русский театр Эстонии

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