Проект "Изолента": спектакль "Губы Мика Джаггера"

В центре истории, написанной в 2000 году, три поколения одной семьи: дед, юность которого пришлась на 70-е и 80-е годы, "убежденный хиппи" и ловелас; отец — состоятельный банковский служащий и сын — современный молодой человек, ещё не определившийся, чем будет заниматься в жизни. Все они едут на концерт рок-группы, который должен состояться в Варшаве. Но происшествие одной ночи сталкивает отцов и детей: они вспоминают старые затаенные обиды и выясняется, что многое в жизни было совершено по ошибке, но исправить прошлое невозможно. Эта семья затерялась в быстро меняющемся мире, где эпоха сменяет эпоху с невообразимой скоростью, меняются ценности, и люди перестают понимать, что важно, а что не заслуживает внимания. Однако объединяет все поколения любовь к музыке The Rolling Stones.

Премьера спектакля по пьесе польского драматурга Домана Новаковского "Губы Мика Джаггера" состоялась в Русском театре Эстонии в 2014 году. Режиссер - Иван Стрелкин. В ролях: Владимир Антипп, Елена Тарасенко, Артем Гареев, Александр Жиленко, Татьяна Космынина

Видео будет открыто до воскресенья.

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