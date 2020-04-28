Проект "Изолента": сказки и музыка Полины Черкасовой

Сказочница и мультиинструменталист Полина Черкасова снова приглашает в гости, на чашечку чая и задушевные истории для больших и маленьких. Сама Полина говорит, что сказки нужны взрослым, даже больше чем детям.

Свои истории она часто сопровождает игрой на редких музыкальных инструментах. В этот раз она поделится с вами простым рецептом вкусного восточного чайного напитка, а заодно, авторскими сказками и музыкой.

Присоединяйтесь к эфиру на страничке MTÜ Südamete soojus всей семьей, начало в 19:00 30 апреля. Сказки и музыка Полины рекомендованы как большим, так и маленьким слушателям!

С творчеством Полины Черкасовой можно ознакомиться на ее сайте.

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