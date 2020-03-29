Проект "Изолента": Русский театр Эстонии покажет записи спектаклей онлайн

Новый формат общения со зрителем откроет спектакль «Иванов» по пьесе Антона Чехова (режиссер - Николай Крутиков), премьера которого состоялась 12 марта 2004 года. Трансляция спектакля началась 27 марта в 19:00 и будет доступна до конца сегодняшнего дня.

Посмотреть постановки театра можно будет на официальном YouTube-канале Русского театра Эстонии из любой точки мира. Каждую пятницу на странице Русского театра в Facebook будет открываться доступ к новому спектаклю, который будет доступен для просмотра в течение трех дней (пятница, суббота, воскресенье).

За расписанием новых показов спектаклей следите в социальных сетях Русского театра Эстонии.​

Для того, чтобы ваш домашний концерт, онлайн уроки эстонского или испанского или тьюториал по кизомбе попали на сайт в "Изоленту" — регистрируйте трансляцию своего мероприятия в Фэйсбуке, YouTube и других соцсетях и отправляйте письмо с описанием контента, а также ссылку на свои мероприятия или код трансляции с обязательным указанием в теме письма "Изолента" на адрес irina.kolesnikova@delfi.ee, и мы разместим ваше мероприятие на главной странице сайта.

Подписаться