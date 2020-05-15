Проект "Изолента": пятый эфир шоу-концерта JAM AIR!

Еженедельные эфиры JAM AIR! продолжаются. В студии, под которую оборудовали таллинский Jamaica baar, при съёмках действует правило - "Юрбан +1". Каждое воскресенье один интересный, на взгляд команды JAM, музыкант приходит в гости, представляет своё творчество и отвечает на вопросы ведущего и зрителей.

17 мая героем эфира станет, можно сказать, легенда Радио 4 — Дмитрий Микрюков. Придя на радио в 2005 году нештатным сотрудником, он проделал увлекательный, но непростой путь до должности музыкального редактора самой рейтинговой русскоязычной радиостанции Эстонии. Помимо работы на радио, Дима имеет богатый сценический опыт, является композитором и автором текстов своих песен. В разные годы был вокалистом и фронтменом таких хард-рок грандов как Jack D Bullet, Intermission, Rock Crime. Дима исполнит свои песни и предстанет в непривычной ему роли человека дающего интервью, а не берущего, ведь за годы работы он беседовал со многими мировыми звёздами в рамках своих передач. В общем будет интересно!

Присоединяйтесь к просмотру в воскресенье, 17 мая, в 19.00 здесь: facebook.com/tallinnjam/

Промофото JAM AIR! Промофото JAM AIR!

Просмотр совершенно бесплатен, однако вы можете поддержать Артиста и сам проект, если приобретёте виртуальный билет, все данные будут представлены в аннотации к эфиру.

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