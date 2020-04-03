Проект "Изолента": ПРЯМО СЕЙЧАС спектакль "Тартюф" Русского театра
Сегодня в 19:00 на YouTube-канале Русского театра Эстонии вас ждет спектакль «Тартюф». Ссылка будет открыта 3 дня (пятница, суббота, воскресенье).
Сегодня в 19:00 на YouTube-канале Русского театра Эстонии вас ждет спектакль «Тартюф». Ссылка будет открыта 3 дня (пятница, суббота, воскресенье).
«Тартюф, или Обманщик» Мольера относится к тем творениям литературного гения, про которые говорят, что классика не устаревает. Это поистине великое произведение во многом актуально и до сих пор, хотя было создано более 350 лет назад. Чего стоит только один монолог Клеанта:
«Все вам подобные - а их, к несчастью, много -
Поют на этот лад. Вы слепы, и у вас
Одно желание: чтоб все лишились глаз.
И потому вам страх внушает каждый зрячий,
Который думает и чувствует иначе, -
Он вольнодумец, враг!...».
В Русском театре Эстонии премьера спектакля состоялась в 2011 году.
Посмотреть эту и другие постановки театра можно будет здесь.
Каждую пятницу на странице Русского театра в Facebook будет открываться доступ к новому спектаклю, который будет доступен для просмотра в течение трех дней (пятница, суббота, воскресенье). За расписанием новых показов спектаклей следите в социальных сетях Русского театра Эстонии.
Для того, чтобы ваш домашний концерт, онлайн уроки эстонского или испанского или тьюториал по кизомбе попали на сайт в "Изоленту" — регистрируйте трансляцию своего мероприятия в Фэйсбуке, YouTube и других соцсетях и отправляйте письмо с описанием контента, а также ссылку на свои мероприятия или код трансляции с обязательным указанием в теме письма "Изолента" на адрес irina.kolesnikova@delfi.ee, и мы разместим ваше мероприятие на главной странице сайта.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Правда без прикрас: врач-пульмонолог о коронавирусе
Названы сроки окончания карантинного режима из-за COVID-19 в РФ
Американский вирусолог развенчал все мифы о коронавирусе
Наследство Лимонова: что писатель оставил их с Волковой детям