Проект "Изолента": программа JAM AIR! с Русланом РХ

Позади два эфира JAM AIR и можно считать, что боевое крещение пройдено. Картинка становиться интереснее, эфир ярче, постепенно добавляются новые рубрики, число просмотров неизменно растёт, что конечно, радует создателей стрима и его зрителей.

Традиционно, следующий эфир состоится в ближайшее воскресенье — 3 мая, в 19.00 и в этот раз Юрий «Юрбан» Новиков пригласил в гости известного музыканта, промоутера, лидера группы РХ band, местную легенду — Руслана РХ.

Эфир 3 мая обещает быть жарким, не смотря на то, что погода на этой неделе нас особо не радует (валит снег в конце апреля). Погода и ситуация в стране нам не помеха! Остаемся дома и смотрим JAM AIR! с Ruslan PX.

Воскресным вечером, ровно в 19.00, устраивайтесь поудобнее, заходите на страницу JAM AIR! в Facebook, смотрите, слушайте, задавайте вопросы в комментариях, пишите пожелания и всё, что захотите!

Просмотр трансляции бесплатен для всех, однако, вы сможете поддержать местного промоутера и артиста-гостя, если приобретёте виртуальный билет, стоимость которого сможете определить сами, от 1 евро и до бесконечности

Встречайтесь с интересными героями по воскресеньям, в 19.00 здесь.

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