Проект "Изолента": премьера клипа на песню "Karantin"

14 апреля 2020 года на youtube русскоязычного музыканта из Эстонии, известного под псевдонимами KIT a.k.a. Ник Бамба, состоится премьера клипа и песни "Karantin".

Проект создан с целью поддержать позитивный дух и улучшить настроение окружающих. На видео будут представлены кадры пустынных улиц Таллинна, панорамные виды города, вырезки из мировых, а так же эстонских новостей и кадры с исполнителем. Основной посыл песни — вера в лучший исход событий, вера в добро и любовь. В конце видео, посредством хэштегов #pusikodus, #stayathome, #оставайсядома, автор призовет всех зрителей не покидать свои дома и придерживаться правил безопасности.

Ник Бамба: "Очень хочется разбавить ленту новостей приятным и творческим материалом. От ситуации не сбежать, но в наших силах повлиять на настроение людей. Все очень устали. Данная видео работа - словно маленький шажок на пути к внутреннему спокойствию каждого из нас."

Премьера состоится 14 апреля 2020 в 10:30 по эстонскому времени.

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