Проект "Изолента": онлайн вечеринка с лучшими DJs

09 мая Marussia Events проводит прямую трансляцию из Club PRIVÉ, старт в 21.00, танцы продлятся до 01.00.

В мероприятии объединятся звездный состав DJ, превосходное настроение и только любимые русские хиты. Пойте, танцуйте, передавайте приветы и заказывайте свою любимую музыку онлайн, не выходя из дома!

В вечеринке примут участие:

DJ BELL

DJ JONVS

DJ VINCENT

DJ PETERSON

DJ VINNY LEONOV

DJ VITALY FLASH

ON MIC: VALENTIH SHOLOHOV

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