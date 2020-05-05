Проект "Изолента": онлайн вечеринка с лучшими DJs
Изоляция — не повод жить без радости и любимых клубов. Присоединяйтесь к большой вечеринке 9 мая!
Изоляция — не повод жить без радости и любимых клубов. Присоединяйтесь к большой вечеринке 9 мая!
09 мая Marussia Events проводит прямую трансляцию из Club PRIVÉ, старт в 21.00, танцы продлятся до 01.00.
В мероприятии объединятся звездный состав DJ, превосходное настроение и только любимые русские хиты. Пойте, танцуйте, передавайте приветы и заказывайте свою любимую музыку онлайн, не выходя из дома!
В вечеринке примут участие:
DJ BELL
DJ JONVS
DJ VINCENT
DJ PETERSON
DJ VINNY LEONOV
DJ VITALY FLASH
ON MIC: VALENTIH SHOLOHOV
Для того, чтобы ваш домашний концерт, онлайн уроки эстонского или испанского или тьюториал по кизомбе попали на сайт в "Изоленту" — регистрируйте трансляцию своего мероприятия в Фэйсбуке, YouTube и других соцсетях и отправляйте письмо с описанием контента, а также ссылку на свои мероприятия или код трансляции с обязательным указанием в теме письма "Изолента" на адрес irina.kolesnikova@delfi.ee, и мы разместим ваше мероприятие на главной странице сайта.
Все выступления "Изоленты" ЗДЕСЬ.
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