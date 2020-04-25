Проект "Изолента": онлайн трансляция JAM AIR!

Помимо того, что Тимур является голосом ЭТВ+ (да-да, это именно он повествует о всех анонсах телепередач и фильмов на канале), он также выступает организатором самого массового русскоязычного музыкального мероприятия в Таллине - проект "Песни Цоя" на горке Харью, которое проводится вот уже 6 лет и собирает тысячи людей. Телевизионный концерт "Песни Высоцкого" также имел колоссальный успех у зрителей. "Песни Победы" ежегодно неизменно звучат в разных городах Эстонии 9-го мая. Лидер группы "Тимур и партизаны" споёт свои и любимые песни других исполнителей в эфире JAM AIR!. Ответы на порой неожиданные вопросы, которые задаст ведущий эфира Юрий "Юрбан" Новиков, а также вопросы, которые смогут задать в комментариях зрители стрима в реальном времени, то есть онлайн.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!