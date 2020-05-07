Проект "Изолента": онлайн лекция о средневековых городах в День Таллинна

15 мая в День города Дом Хопнера приглашает всех желающих на бесплатную интернет-лекцию «Средневековые города и Любекское городское право в Таллинне». Лекцию можно будет смотреть и слушать, набрав или пройдя по этой ссылке. Продолжительность — 2 академических часа, лекция будет доступна в течении 12 часов. Начало в 18.00.

Любекское городское право, наряду с Готландским, Гамбургским, Магдебургским, Кульмским долгое время было определяющим для средневековых европейских городов. Более сотни крупных поселений побережья Балтийского моря, в первую очередь членов Ганзейского союза, получив от Любека привилегию на использование его норм и правил, одновременно признали суд Любека высшей инстанцией для разрешения своих споров.

В 1248 году датский король Эрик IV пожаловал Таллинну Любекское городское право. Зачем, в противовес понятному стремлению к укреплению своего могущества, король добровольно отдал власть в молодом городе магистрату? Было ли Любекское право первым городским правом в Таллинне? Почему Любекское городское право не распространялось на Верхний город? Почему ратманам не платили зарплату? Чем была вызвана жестокость наказаний по Любекскому праву? Могла ли женщина, приговоренная в городе к смертной казни, спасти свою жизнь, выйдя замуж за палача? На все эти вопросы, а также на многие другие, можно будет найти ответ на этой лекции.

Лекцию читает Артур Модебадзе - автор энциклопедических изданий, редактор, переводчик, историк, аттестованный таллиннский гид с 2012 года. Преподавал в Таллиннском педагогическом институте. С 1984 по 1991 годы работал научным редактором в Главной редакции Эстонской энциклопедии издательства «Валгус». Автор и редактор следующих энциклопедических изданий: «Эстония - Eesti» (2000), «Эстонский биографический словарь» (2002), «Эстонский энциклопедический словарь» (2008). В 2018 году был редактором книги И. Коробова «Эстляндское имматрикулированное дворянство», а также одним из авторов указателя к ней.

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