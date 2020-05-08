Проект "Изолента": онлайн-концерт Сергея Сумина
Проект "Изолента" сегодня, 8 мая, предлагает вашему вниманию концерт Сергея Сумина.
Проект "Изолента" сегодня, 8 мая, предлагает вашему вниманию концерт Сергея Сумина.
8 мая в 19:00 по многочисленным просьбам поклонников на своей странице в Facebook таллиннский певец-романтик Сергей Сумин даст второй онлайн-концерт с улучшенным звуком и светом. Для выступления выбрана большая закрытая концертная площадка в городе Маарду.
Сергей Сумин в этот раз готовит музыкальный подарок для ветеранов и всех тех, кто празднует 9 мая. В этот раз концерт состоится с участием приглашенных гостей — экстрасенса Илоны Калдре и модели Дианы Хапровой. У Сергея Сумина с Илоной Калдре есть несколько задушевных дуэтных песен, прозвучавших на концертах в России, Прибалтике и Европе. Из-за пандемии коронавируса концерты по всему миру отменены, поэтому Сергей Сумин продолжает радовать публику из разных уголков мира бесплатными онлайн-концертами.
Следить за выступлением артиста в эту пятницу, 8 мая, можно на странице Сергея Сумина в Facebook.
Для того, чтобы ваш домашний концерт, онлайн уроки эстонского или испанского или тьюториал по кизомбе попали на сайт в "Изоленту" — регистрируйте трансляцию своего мероприятия в Фэйсбуке, YouTube и других соцсетях и отправляйте письмо с описанием контента, а также ссылку на свои мероприятия или код трансляции с обязательным указанием в теме письма "Изолента" на адрес irina.kolesnikova@delfi.ee, и мы разместим ваше мероприятие на главной странице сайта.
Все выступления "Изоленты" ЗДЕСЬ.
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