Проект "Изолента": онлайн-канал про компьютерные игры. Внимание, 18+

Проект "Изолента" представляет вашему вниманию игровой онлайн-канал. Прохождение разных компьютерных игр, общение с чатом, игры с чатом, турниры по играм , комментирование турниров. Обещают очень веселую и дружную атмосферу — но для взрослых людей.

Онлайн трансляции проходят каждый день по несколько часов.

Для того, чтобы ваш домашний концерт, онлайн уроки эстонского или испанского или тьюториал по кизомбе попали на сайт в "Изоленту" — регистрируйте трансляцию своего мероприятия в Фэйсбуке, YouTube и других соцсетях и отправляйте письмо с описанием контента, а также ссылку на свои мероприятия или код трансляции с обязательным указанием в теме письма "Изолента" на адрес irina.kolesnikova@delfi.ee, и мы разместим ваше мероприятие на главной странице сайта.