Проект "Изолента": онлайн-экскурсии по Таллинну и разговоры с профессионалами
Проект "Изолента" предлагает вашему вниманию разностороннего блогера: она и гид по Таллинну, и интересующаяся наукой мама.
Проект "Изолента" предлагает вашему вниманию разностороннего блогера: она и гид по Таллинну, и интересующаяся наукой мама.
Читательница RusDelfi Елена — гид по Таллинну и блогер. В своём аккаунте Инстаграм она проводит бесплатные онлайн экскурсии по Старому городу, ближайшая будет 2 мая в 12:00. А еще она организовывает и прямые эфиры с приглашёнными гостями на различные актуальные и интересные темы. Ближайший прямой эфир — поскольку у Елены есть дети — состоится с консультантом по детскому сну. Не пропустите, он уже завтра, 30 апреля, в 19:00.
Для того, чтобы ваш домашний концерт, онлайн уроки эстонского или испанского или тьюториал по кизомбе попали на сайт в "Изоленту" — регистрируйте трансляцию своего мероприятия в Фэйсбуке, YouTube и других соцсетях и отправляйте письмо с описанием контента, а также ссылку на свои мероприятия или код трансляции с обязательным указанием в теме письма "Изолента" на адрес irina.kolesnikova@delfi.ee, и мы разместим ваше мероприятие на главной странице сайта.
Все выступления "Изоленты" ЗДЕСЬ.
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