Проект "Изолента": онлайн-экскурсии по Таллинну и разговоры с профессионалами

Читательница RusDelfi Елена — гид по Таллинну и блогер. В своём аккаунте Инстаграм она проводит бесплатные онлайн экскурсии по Старому городу, ближайшая будет 2 мая в 12:00. А еще она организовывает и прямые эфиры с приглашёнными гостями на различные актуальные и интересные темы. Ближайший прямой эфир — поскольку у Елены есть дети — состоится с консультантом по детскому сну. Не пропустите, он уже завтра, 30 апреля, в 19:00.

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