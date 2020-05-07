Проект "Изолента": «Огни большого города» — в рок-концерте «Спасибо деду за победу!»

В этом году музыкальный фестиваль «Спасибо деду за победу» пройдёт в сжатом формате и будет транслироваться онлайн на платформе YouTube, на русскоязычном рок-канале Rock Show (это развлекательный канал на котором обсуждются тенденции рок-сцены России и публикуются интервью с российскими рок-звёздами).

Трансляция начнется в пятницу, 8 мая, в 19:00.

«Спасибо деду за победу» — это ежегодный музыкальный фестиваль, который организует в Москве солист группы 7Б Иван Демьян, в котором ежегодно участвуют музыканты из России и стран бывшего СНГ. Участники фестиваля 2020: Иван Демьян и 7Б, Влад Демьян, Маша и медведи, Гоша Куценко, Андрей Алексин, Михаил Чебоненко, МОЁDELO, Niyaz, BISSA, Огни большого города.

«Огни большого города» — рок-музыканты из Таллинна, выступающие как с каверами на рок-хиты так и со своими песнями. Постоянные участники: Максим Галанин (гитара, вокал), Денис Шведов (ээлектро-гитара), Александр Невский (флейта).

Для того, чтобы ваш домашний концерт, онлайн уроки эстонского или испанского или тьюториал по кизомбе попали на сайт в "Изоленту" — регистрируйте трансляцию своего мероприятия в Фэйсбуке, YouTube и других соцсетях и отправляйте письмо с описанием контента, а также ссылку на свои мероприятия или код трансляции с обязательным указанием в теме письма "Изолента" на адрес irina.kolesnikova@delfi.ee, и мы разместим ваше мероприятие на главной странице сайта.

Все выступления "Изоленты" ЗДЕСЬ.