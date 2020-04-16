Проект "Изолента": "Один, но не в одиночестве" — новый клип рэпера Qualiman

Новый клип Таллиннского рэпера Qualiman называется "Одиночество". Он отражает его взгляд на обстановку в текущий момент. Без розовых очков, жестко, но честно он описывает происходящее в мире и в стране, призывая оставаться дома, чтобы уберечь мам, пап, бабушек и дедушек. А благодаря творчеству и интернету люди, оставшиеся в своих квартирах, смогут остаться одни, но не в одиночестве.

Клип снимали в обезлюдевшем во время карантина Таллинне, но с соблюдением правила "2+2".

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