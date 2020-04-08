Проект "Изолента": общая галерея куличей ручной работы
Пока люди сидят дома — есть время и возможность оттачивать кулинарное мастерство. Проект "Изолента" представляет марафон домашних куличей.
Пока люди сидят дома — есть время и возможность оттачивать кулинарное мастерство. Проект "Изолента" представляет марафон домашних куличей.
Наша читательница Александра решила организовать «Марафон куличей ручной работы 2020». "Ведь наверняка многие пекут куличи дома к празднику, давайте устроим галерею куличей на Facebook! Необязательно быть профи-кондитером, участвовать может любой! Я свои куличи, например, делала впервые в жизни" — пишет она.
Для участия сфотографируйте сделанный вами кулич, пришлите фотографию Александре или
сделайте у себя на странице пост с хэштегом #Марафонкуличей2020, и отметьте с @Aleksandra handmade gifts. Тогда ваше фото добавят в галерею. Также в описании по желанию укажут автора кулича, добавят ссылку на профиль и ваши заметки!
Все фотографии будут в галерее по этой ссылке.
Для того, чтобы ваш домашний концерт, онлайн уроки эстонского или испанского или тьюториал по кизомбе попали на сайт в "Изоленту" — регистрируйте трансляцию своего мероприятия в Фэйсбуке, YouTube и других соцсетях и отправляйте письмо с описанием контента, а также ссылку на свои мероприятия или код трансляции с обязательным указанием в теме письма "Изолента" на адрес irina.kolesnikova@delfi.ee, и мы разместим ваше мероприятие на главной странице сайта.
Все выступления "Изоленты" ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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